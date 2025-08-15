Обнальщика с 240 банковскими картами и 72 млн рублей задержали в Новосибирске

За скупку более 240 банковских карт правоохранители задержали жителя Новосибирска. В ходе обысков силовики изъяли у него свыше 72 млн руб. и около 100 телефонов, сообщает ГУ МВД региона.

Также в аэропорту Толмачево был задержан сообщник фигуранта дела, который пытался вывести крупную сумму. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 6 ст. 187 УК РФ). Им грозит до шести лет лишения свободы.

По данным полиции, новосибирец на протяжении длительного времени приобретал у сторонних лиц банковские карты, через которые обналичивал деньги. При этом, дропперами в преступной схеме выступали жители города, пояснили в ведомстве.

По решению суда подозреваемого поместили под стражу.

Александра Стрелкова