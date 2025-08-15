Рубль слабо отреагировал на отмену нормы о продаже валюты экспортерами

Курс юаня к рублю в первой половине дня пятницы продемонстрировал небольшой рост на фоне опубликованного накануне вечером правительственного постановления об обнулении нормативов репатриации и продажи валютной выручки экспортерами. По данным на 14:00 мск, курс юаня с расчетами "завтра" вырос примерно на 0,4%, до 11,1 руб.

Обязательная продажа валютной выручки была введена указом Владимира Путина в октябре 2023 года для повышения стабильности курса рубля. Норма касалась экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, в отраслях черной и цветной металлургии, в химической и лесной промышленности, в зерновом хозяйстве. Порог репатриации валюты был установлен на уровне 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Затем он был снижен до не менее 60%, а с середины 2024 года — до не менее 40%. Из этой суммы экспортеры должны были продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной на счета в российских банках валюты. В мае этого правительство продлило норму до 30 апреля 2026 года.

Как сообщил кабмин, нынешнее решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Действительно, еще при майском продлении нормы эксперты говорили о том, что необходимости в ней уже нет. Компании и так возвращали и продавали валюты больше норматива, поскольку нуждаются в рублях для текущей деятельности, для уплаты налогов, перечисления дивидендов и так далее.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в июле отмечал, что экспортеры перевыполняют норматив, продавая порядка 70% валютной выручки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще накануне майского решения о сохранении порядка продажи говорила, что, по мнению регулятора, продление или непродление указа не влияет на динамику валютного курса, поскольку экспортеры продают валютную выручку выше установленных требований. По данным ЦБ, крупнейшие экспортеры в июле нарастили продажу валюты на 7%, до $8,1 млрд. Отношение же чистых продаж валюты к экспортной выручке в мае (этот показатель ЦБ дает с лагом) снизилось до 86% со 100% в апреле.

Вадим Вислогузов