Житель Чайковского задержан за хранение огнестрельного оружия и боевой гранаты

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю установили жителя Чайковского, причастного к противоправной деятельности. Как сообщает пресс-служба управления, ему инкриминируется незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Фото: УФСБ по Пермскрму краю.

Мужчина был задержан при поддержке спецподразделения Росгвардии, у него было изъято оружие с патронами, а также боевая граната. Следственным отделом УМВД по Чайковскому в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу.