В Тольятти утвержден план спасения населения от налетов БПЛА

Администрация Тольятти в соответствии с законом «О гражданской обороне» и постановлением правительства РФ «О порядке создания убежищ» утвердила Порядок приспособления заглубленных помещений и иных помещений для укрытия населения. Документ подписан главой города Ильей Сухих.

Господин Сухих поручил Центру гражданской защиты Тольятти оказывать методическую помощь организациям, предприятиям, учреждениям, расположенным на территории городского округа.

В документе говорится, что приспособление заглубленных помещений осуществляется с целью защиты населения от фугасного и осколочного действий обычных средств поражения, доставляемых беспилотными летательными аппаратами.

К таким помещениям относятся подвалы и цокольные этажи зданий, включая частный жилой сектор; гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах; простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т. п.).

«Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в заглубленных помещениях следует принимать до 12 часов, нормативное значение площади пола заглубленных помещений следует принимать равным 0,6 кв. м, высоту помещений не менее 1,7 м, радиус сбора укрываемых — не более 1000 м»,— говорится в документе.

Также отмечается, что в случае отсутствия заглубленных помещений целесообразно приспосабливать для укрытия населения помещения без окон, между несущих стен.

Алексей Алексеев