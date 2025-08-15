Бывший начальник колонии не смог отменить приговор

Пермский краевой суд оставил в силе приговор бывшему начальнику исправительной колонии №29 ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрию Ассанову, осужденному за взяточничество. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ассанов.

Фото: Properm.ru Дмитрий Ассанов.

Фото: Properm.ru

30 мая 2025 года Мотовилихинский суд Перми признал господина Ассанова виновным в получении взяток. Суд посчитал доказанным, что подполковник получил от одного из бизнесменов, которому в силу должностного положения мог способствовать, взятки на общую сумму 3,7 млн руб. за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Кроме того, от другого коммерсанта обвиняемый также получил взятки в размере более 300 тыс. руб. за совершение незаконных действий в пользу последнего. Дмитрию Ассанову было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 8 млн руб. и лишили звания подполковника.

Господин Ассанов посчитал приговор суда первой инстанции несправедливым и подал апелляционную жалобу, которую сегодня и отклонил краевой суд.