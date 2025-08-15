«Братья Грим», «Мертвые души» и «Укради мою мечту»

В ближайшую неделю в Уфе состоятся концерты группы «Братья Грим», «Татарча Солянка» и «Кичке сэяхэт». На гастроли в Уфу прибудет Свердловский театр музыкальной комедии. На сцене Башкирского государственного театра оперы и балета артисты из Екатеринбурга покажут спектакли «Екатерина Великая», «Боядера», «Мертвые души», «Тетка Чарли» и «Парк советского периода». В кинотеатрах Уфы несколько премьер: «Укради мою мечту», «Пункт назначения: Высотка 613» и «Пушистый форсаж: Гран-при». Любителей бега и музейных экспозиций приглашают на квест-забег между музеями Уфы.

Концерты

21 августа во Дворце молодежи состоится концерт «Татарча Солянка». Перед поклонниками национальной музыки выступят Лейла Галиева, Чулпан Юсупова, Рафис Калимуллин, Рустам Асадуллин и Айдар Ракипов.

В тот же вечер, 21 августа, на палубе теплохода «Чайка» пройдет музыкальный вечер-круиз «Кичке сэяхэт», во время которого перед зрителями споют свои песни артисты татарской и башкирской эстрады: Ринат Рахматуллин, Ирек Нугуманов, Ильнар Гильманшин, Инсаф Галимов.

Хлопаем ресницами и взлетаем 22 августа в ресторане «Максимилианс». Тут выступит популярная группа «Братья Грим» в лице одного из двух близнецов-основателей: Константина Бурдаева. Вместе со своими музыкантами он исполнит главные хиты: «Ресницы», «Кустурица», «Дыхание» и другие.

Спектакли

В Башкирском государственном театре оперы и балета состоятся показы спектаклей Свердловского театра музыкальной комедии.

19 августа труппа из Екатеринбурга расскажет историю «Екатерины Великой». Как скромная немецкая принцесса сумела стать великой русской императрицей? Несчастливое замужество, разлука с маленьким сыном, дворцовые интриги, запретная любовь к графу Орлову — только начало испытаний, выпавших на ее долю... В ролях: Владимир Фомин, Галина Петрова, Александр Копылов, Владимир Смолин, Нина Шамбер, Ирина Гриневич и другие.

20 августа на сцене состоится «Боядера». «В красивой восточной сказке традиционно много чувственной неги, роскошных одеяний, драматичных любовных переживаний, азартных танцев и ненавязчивых шуток. А главное — море музыки, от которой так приятно кружится голова»,— обещают организаторы. В ролях: Ольга Балашова, Владимир Фомин, Маргарита Левицкая, Андрей Опольский, Олег Прохоров и другие.

21 августа труппа из Екатеринбурга приглашает уфимцев в Башкирском государственном театре оперы и балета на очередной спектакль — гоголевские «Мертвые души». Мошенник Хлестаков и некто Чичиков — добрые знакомые. Причем последний — cокрушительный красавец, заветная мечта которого «выйти в дамки» любой ценой. И не стоит удивляться, что «дело о мертвых душах» обернется настоящей авантюрной комедией с элементами мистики и любовной мелодрамы. А финал, как в лихом детективе, окажется совершенно непредсказуемым. В ролях: Павел Дралов, Татьяна Холопова, Игорь Ладейщиков, Владимир Смолин, Александр Копылов, Алексей Литвиненко и другие.

22 августа состоится показ комедии «Тетка Чарли». Благовоспитанным английским девицам нельзя встречаться с мужчинами наедине. Если богатая тетушка мистера Чарли не приедет к завтраку, двое друзей-студентов так и не смогут объясниться в любви. Или смогут? В ролях: Александр Потапов, Светлана Бережная, Владимир Смолин, Надежда Басаргина, Павел Дралов и другие.

В тот же вечер, 22 августа, в том же месте Свердловского театра музыкальной комедии разобьет «Парк советского периода». «Несколько историй встреч и расставаний, ссор и примирений рассказывает само Время, ведь это оно причудливо разбрасывает по дорожкам парка «листву человеческих судеб»,— говорится в аннотации к спектаклю. В ролях: Владимир Алексеев, Татьяна Холопова, Александр Копылов, Михаил Шкинев и другие.

Мероприятия

23 августа Zaman museum совместно с беговым сообществом «Ситиранинг» проведет квест-забег по музеям. В программе: Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова, музей полярников имени Альбанова и Zaman museum. В каждом из них участников ждет специальная экскурсия, а в финале — общение и угощения.

Кино

В Уфимских кинотеатрах на этой неделе три кинопремьеры.

Комедия «Укради мою мечту». Полина всегда была скептиком. Когда друзья приглашают её к бабушке-экстрасенсу, она устраивает там свой сеанс разоблачения. В итоге девушка получает магическое пророчество, из-за которого у неё наступает череда неудач во всех сферах. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, а заодно обрести новую любовь, Полине придётся рискнуть всем, что у нее осталось, и победить высшие силы. В ролях: София Каштанова, Константин Крюков, Виктор Прусиков, Джульетта Степанян.

Хоррор «Пункт назначения: Высотка 613». Женщина с дочкой селятся в высотке. Вместе с другими жильцами они узнают, что их новый дом — смертельная ловушка, устроенная потусторонними силами. Теперь им нужно найти выход из места, откуда ещё никто не выбирался живым. В ролях: Айви Инь, Бай Лин, Эмбер Ань, Бай Жуньинь, Кэш Чуан и другие.

Анимационный фильм «Пушистый форсаж: Гран-при». Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы.

20 и 21 августа в «Артерии» состоятся традиционные «Кинолектории». В первый день участники вместе с психоаналитиком Еленой Бронштейн посмотрят и обсудят фильм «Идеальные незнакомы», а в следующий день с кинокритиком Андреем Королевым ожидается просмотр и разбор фильма «Дик Джонсон мертв» Кирстена Джонсона.