На поездах Екатеринбург — Туринск за год перевезли свыше 160 тыс. пассажиров

На Свердловской железной дороге (СвЖД) за первый год работы пригородных поездов на маршруте Екатеринбург — Ирбит — Туринск перевезено более 160 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спрос на поездки на этих прямых беспересадочных маршрутах высокий: в будние дни поезда заполняются на 80% и более, а в выходные и праздники — до 100%. При этом в выходные дни, когда увеличивается поток туристов, в составы добавляют третий вагон. Это позволяет увеличить количество сидячих мест с 120 до 180.

Поезда курсируют дважды в день, время в пути от Екатеринбурга до Ирбита составляет около 3 часов 40 минут, а до Туринска — 4 часа 40 минут. Предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж, Егоршино, Ирбит.

Напомним, регулярные пригородные поезда по маршруту Екатеринбург-Пассажирский — Ирбит — Туринск были запущены прошлым летом, первые рейсы состоялись 9 и 10 августа. Ранее жители этих городов могли доехать до уральской столицы на пригородных поездах только с пересадкой на станции Егоршино, время в пути с учетом пересадки составляло 7-9 часов.

Ирина Пичурина