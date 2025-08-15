Топ-менеджмент «ЭР-Телеком Холдинга» начал лично подключать интернет клиентам

АО «ЭР-Телеком Холдинг» усилило обеспечение стабильного подключения клиентов к фиксированному интернету, сообщает пресс-служба компании. Усиление работы связано с ростом подключений B2B- и B2C-клиентов — обращений стало больше чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным организации, ключевые руководители холдинга принимают личное участие в подключении новых клиентов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме этого, в рамках принятых мер «ЭР-Телеком Холдинг» увеличил количество выездных бригад для ускоренного подключения пользователей, расширил возможности контакт-центров для оперативного реагирования на запросы клиентов. Также введена приоритизация заявок на подключение абонентов.

По словам вице-президента по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком Холдинг» Кирилла Пищальникова, сейчас оптоволокно имеет «стратегически важное значение в масштабах страны». «Наши команды работают в усиленном режиме, чтобы помочь как можно большему числу клиентов оперативно подключиться к надежному проводному интернету»,— добавил господин Пищальников.

«ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны.