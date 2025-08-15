ГК «Первый Трест» начала передачу квартир в ЖК Urbanica
В Уфе приступили к передаче квартир в новом жилом комплексе Urbanica. Строительство комплекса началось в 2022 году, тогда же Urbanica стала победителем престижной федеральной премии Urban Awards. В 2025 году комплекс был признан лучшим жилым комплексом-новостройкой в Республике Башкортостан по версии федеральной премии ТОП ЖК.
Как сообщают в ГК «Первый трест», ключи от новых квартир первого литера ЖК уже получили почти 400 семей. Передачу квартир сопровождали специалисты технической службы, готовые оперативно устранить возможные недостатки и проконсультировать собственников по вопросам дальнейшей эксплуатации.
Новый проект «Первого треста» расположен в живописном районе Зеленая роща. Но, помимо прекрасных видов из окон, жильцы Urbanica получают развитую инфраструктуру: общественный транспорт, школы, детские сады, торговые центры, парки, а близость к проспекту Салавата Юлаева позволяет быстро добраться до любой точки города на автомобиле.
Квартирография ЖК Urbanica представлена вариантами с различными планировками, метражом и дизайнерскими решениями, на придомовой территории расположена детская площадка и зоны отдыха, а также предусмотрен подземный паркинг.
Всего в рамках реализации проекта будет построено пять литеров переменной этажности.
