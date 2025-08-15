«Вымпелком» за полгода увеличил чистую прибыль в 5,4 раза

Чистая прибыль «Вымпелкома» по МСФО в первом полугодии 2025 года выросла в 5,4 раза и достигла 15 млрд руб., что на 441,6% больше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщают «РИА Новости». Выручка от операционной деятельности увеличилась на 4,8%, до 158,06 млрд руб. EBITDA компании выросла на 6,4%, до 69,29 млрд руб., при рентабельности 43,8%. Капитальные затраты подскочили на 63,7% и составили 42,12 млрд руб.

Во втором квартале операционная выручка компании выросла на 6,7% год к году, до 80,5 млрд руб. Доходы от продажи услуг увеличились на 7,6% и составили 76,4 млрд руб. EBITDA за отчетный период достигла 36 млрд руб., что на 8,8% выше, чем годом ранее, а рентабельность показателя выросла до 44,7% с 43,9% во втором квартале 2024 года.

Чистая прибыль «Вымпелкома» во втором квартале составила 4,3 млрд руб. против убытка в 1,1 млрд годом ранее. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,48 с 2,52. Капитальные расходы выросли на 61,3%, до 23 млрд руб. Количество базовых станций в сети компании увеличилось на 8,7%, достигнув 225,1 тыс.