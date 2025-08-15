В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета

В Самаре Центральный окружной военный суд вынес приговор гражданину за поджог военно-транспортного вертолета и распределительного щита. Он признан виновным в терактах, причинивших значительный ущерб (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обвиняемый приговорен к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Первые три года он проведет в тюрьме, затем будет направлен в колонию строгого режима.

Суд установил, что 22 июля 2024 года фигурант уголовного дела вместе с группой соучастников поджег распределительный щит базовой станции ПАО «ВымпелКом» в Самаре. 24 июля 2024 года он поджег вертолет Ми-8 МТ. Этим он причинил ущерб Министерству обороны РФ и ФКУ «Приволжский авиационный поисково-спасательный центр». Причиной преступления стало недовольство подсудимого властью в России и спецоперацией, проводимой Вооруженными силами РФ. О личности осужденного ранее не сообщалось.

Георгий Портнов