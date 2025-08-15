В Оренбуржье главу предприятия наказали за нежелание трудоустраивать инвалидов

Прокуратура Ташлинского района проверила исполнение законодательства о социальной защите инвалидов. По итогам проверки был подвергнут наказанию директор одной из местных сельскохозяйственных организаций, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что руководитель не выделял рабочие места для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Тогда как в соответствии с законодательством РФ не менее 3% рабочих мест предприятия должно квотироваться для трудоустройства инвалидов.

В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого ему был назначен штраф в 20 тыс. руб.

В прокуратуре отметили, что теперь нарушения на предприятии устранены — на специально выделенные рабочие места трудоустроены два лица с ограниченными возможностями здоровья.

Алексей Алексеев