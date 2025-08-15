На Присциллу Пресли подали в суд из-за смерти ее дочери

80-летнюю вдову Элвиса Пресли обвинили в том, что она отключила аппараты жизнедеятельности своей дочери Лизы Мари из желания установить тотальный контроль над активами семьи и трастовым фондом дочери. Об этом сообщают американские и британские медиа, в том числе The Times, ссылаясь на судебные документы.

Фото: Bryan Steffy / WireImage

В январе 2023 года у Лизы Мари Пресли остановилось сердце, несчастье случилось в ее особняке в Калифорнии. Женщину доставили в больницу, но через несколько часов по распоряжению матери, Присциллы Пресли, аппараты жизнедеятельности были отключены. Теперь бывшие деловые партнеры вдовы Элвиса Пресли говорят, что она сделала это, зная, что дочь хочет отстранить ее от руководства трастовым фондом.

Кроме того, Бриджитт Круз и Кевин Фалко обвиняют Присциллу Пресли в том, что та использовала их для того, чтобы в целях наживы эксплуатировать имя Пресли и установить контроль над активами семьи, в том числе имением Graceland, в котором Элвис Пресли жил до конца своей жизни в 1977 году.

Через неделю после смерти дочери, утверждают истцы, Присцилла Пресли сказала им: «Я теперь королева. Graceland мой».

Истцы настаивают, что неправомерные действия госпожи Пресли нанесли им материальный ущерб, и требуют компенсации в $50 млн. Иск, поданный в суд в Лос-Анджелесе, гражданский. Это значит, что даже при его удовлетворении госпоже Пресли не грозит тюремное заключение или уголовное преследование. Адвокаты госпожи Пресли уже назвали иск «постыдным, смешным, непристойным и ничтожным».

Виктор Буй