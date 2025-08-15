Рыбинский суд рассмотрит дело о даче взятки за госпитализацию

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в даче взятки заведующему отделением сестринского ухода одной из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в июне 2024 года житель Рыбинска передал заведующему 15 тыс. руб. в качестве взятки за госпитализацию своей матери в отделение. По информации «Ъ-Ярославль», инцидент произошел в больнице №2 имени Пирогова.

Уголовное дело расследовал Следственный комитет, а прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Дело в отношении заведующего отделением еще расследуется.

Алла Чижова