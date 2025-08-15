Число обращений нижегородцев с присасыванием клещей за год выросло на 64%

С начала года в Нижегородской области зафиксировано 7,75 тыс. обращений по поводу присасывания клещей. Это на 3 тыс. обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года (более 4,7 тыс.) и на 4,6% меньше среднемноголетнего уровня обращаемости, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

Больше всего обращений регистрировали в Павловском округе (515), Дзержинске (416), на Бору (374), а также в районах Нижнего Новгорода: Автозаводском (613), Приокском (482), Ленинском (477) и Советском (385).

В 44% случаев клещи кусали нижегородцев на садово-огородных участках и на территориях сел и деревень, в 18% случаев – в лесу, в 16% случаев – на придомовых территориях, в 6% случаев – на территории кладбищ, парков и скверов. Единичные случаи присасывания клещей зарегистрированы на территории санаториев, пляжей и прочих местах.

Лабораторно исследовано 8,2 тыс. клещей. Из них 7,8 тыс. сняли с людей и 432 клеща с объектов окружающей среды. Из них обнаружено 1485 или 17,9% инфицированных клещей: 1297 – боррелиями, 130 – анаплазмой, 32 – эрлихиями. В 26 случаях клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, выявили в Шахунском, Краснобаковском, Богородском, Уренском, Павловском, Тонкинском, Вачском, Тоншаевском и Шарангском округах.

С начала года зафиксировано пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, из них в двух случаях присасывание произошло в Варнавинском округе и Выксе, остальные – в других регионах. Также зарегистрировано 102 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у семерых детей.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита с начала года сделали 10 тыс. человек, в том числе детям – 1,5 тыс.

Анастасия Титова