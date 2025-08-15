«Тольяттиазот» оптимизировал процесс налива аммиака

«Тольяттиазот» (ТОАЗ) завершил пилотный проект по оптимизации налива аммиака в рамках федерального проекта «Производительность труда». Инициатива реализована при поддержке Регионального центра компетенций и министерства промышленности и торговли Самарской области, сообщили в пресс-службе компании.

Основное внимание уделили наливу аммиака в железнодорожные цистерны. Специалисты предприятия и эксперты РЦК проанализировали текущие технологии и предложили меры для повышения эффективности. В результате средний цикл налива сократился на 15,5%, а время операций с участием операторов уменьшилось на 22,8%. Число операторов, задействованных в процессе, снизилось на 40%, что позволило направить высвобожденный персонал на другие задачи.

В компании сообщили, что участие в проекте позволило системно проанализировать процессы и найти пути их оптимизации.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.

Андрей Сазонов