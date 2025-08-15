В Невинномысске пропала 21-летняя местная жительница
Полиция и волонтеры Невинномысска ищут ушедшую из дома и не вернувшуюся 14 августа 21-летнюю Евгению Краснову. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт» в Ставропольском крае.
Фото: пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт» в Ставропольском крае
По приметам, рост пропавшей 165 см., плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.
Евгения Краснова была одета в белую футболку, черные спортивные брюки и белые кроссовки.
Всех что-либо знающих о местонахождении пропавшей просят позвонить в 112.