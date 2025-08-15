Politico: Молдавия может опередить Украину на пути к членству в Евросоюзе

Евросоюз может запустить переговорный кластер по вопросу включения Молдавии в состав ЕС. Этот шаг должен помочь партии президента страны Майи Санду на сентябрьских парламентских выборах, но европейские политики опасаются реакции Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в блоке.

Согласно обсуждаемому сценарию, страны-участницы могут проголосовать за открытие кластера уже в начале сентября, после встречи министров ЕС. По данным Politico, в Европе рассчитывают, что это сможет помочь проевропейским силам в Молдавии склонить баланс сил в свою сторону, лишив пророссийские круги аргумента об отсутствии прогресса на пути к членству в союзе.

Украина и Молдавия продвигались по вопросу евроинтеграции параллельно с момента получению зеленого света от Европейского совета в 2023 году. Однако на украинском пути стоит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья электоральная платформа держится на блокировке попыток Киева вступить в объединение, отмечает Politico.