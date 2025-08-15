Лидер «Акрона» по числу проведенных матчей перешел на правах аренды в «Родину»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков проведет сезон-2025/2026 на правах аренды в московской «Родине», выступающей в первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Сергей Волков выступал за «Акрон» с момента основания команды и является рекордсменом по числу проведенных матчей. Всего на его счету 165 игр в составе клуба на профессиональном уровне, включая 18 встреч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Уроженец Тольятти является воспитанником Академии футбола им. Юрия Коноплева.

Андрей Сазонов