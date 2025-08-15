В День города в Нижнем Новгороде стоимость поездок на такси вырастет на 30%

Стоимость поездок на такси в Нижнем Новгороде в День города вырастет на 20-30%, сообщила пресс-служба Яндекс Go. По данным компании, число желающих уехать на такси в праздничный день вырастет на 40-50%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Число желающих поехать на такси начнет расти с 15:00, пиковый спрос будет перед началом вечерних концертов в 21:00 и с 22:00 до полуночи, когда концерты закончатся.

Количество водителей на линии планируется увеличить на 15-25%. Свободных машин может быть недостаточно, чтобы развезти всех желающих.

Андрей Репин