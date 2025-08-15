В Оренбуржье с укусами клещей обратились 1636 пострадавших
По данным на 14 августа, в медицинские организации обратились 1636 пострадавших от укусов клещей, из которых 543 ребенка. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Оренбурге (365), Бузулуке (143), Новотроицке (126), Орске (70), а также в Оренбургском районе (82) и Сорочинском муниципальном округе (72).
Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Акарицидные обработки в регионе провели на площади 1,518 тыс. га.