В Оренбуржье с укусами клещей обратились 1636 пострадавших

По данным на 14 августа, в медицинские организации обратились 1636 пострадавших от укусов клещей, из которых 543 ребенка. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Оренбурге (365), Бузулуке (143), Новотроицке (126), Орске (70), а также в Оренбургском районе (82) и Сорочинском муниципальном округе (72).

Зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Акарицидные обработки в регионе провели на площади 1,518 тыс. га.

Руфия Кутляева