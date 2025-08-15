Wildberries разрешил пользователям перепродавать друг другу товары

Клиенты Wildberries теперь могут заниматься перепродажей товаров, приобретенных на маркетплейсе. Они имеют право размещать объявления в отдельном разделе «Ресейл» и искать покупателей среди других пользователей платформы. Сервис уже доступен в мобильном приложении маркетплейса, сообщили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ.

Перепродать можно не все товары. Нельзя выставить на продажу технику, ювелирные изделия, фармацевтическую продукцию, продукты питания, растения, алкоголь и товары 18+. Стоимость товара должна составлять от 50 руб. до 25 тыс. руб., также существует ограничение по габаритам — 60х40х40 см. Оплата за ресейл-позиции доступна только в формате 100-процентной предоплаты, уточнила пресс-служба.