Новыми владельцами сети квестов «Клаустрофобия» стали основатели ее конкурента

Крупнейшая российская сеть квестов «Клаустрофобия» сменила владельцев, ими стали основатели ее конкурента — GrimTeam. Изменения отражены в Едином госреестре юрлиц, заключение сделки в разговоре с РБК подтвердили новый соучредитель Павел Вараксин и бывший управляющий «Клаустрофобии» Владимир Жиганов.

Господин Жиганов объяснил, что прежний бенефициар «Клаустрофобии», президент ГК «Основа» Александр Ручьев, принял решение о продаже, потому что для него этот актив был непрофильным.

Новые владельцы компании в рамках договора получили товарные знаки, заявил господин Вараксин. Также произошла переуступка прав аренды локаций и оборудования, приобретение прав на программное обеспечение, социальные сети и домен. По словам Павла Вараксина в новой команде останутся все сотрудники, которые стояли «у истоков создания сети». А бывший управляющий партнер Владимир Жиганов и его менеджмент покинут проекты. Сделка обсуждалась около полугода.

Еще в августе 2024 года стало известно о том, что «Клаустрофобия» ищет покупателя бизнеса. Источники говорили, что в 2023 году шли переговоры о продаже бизнеса «МТС Энтертеймент» (сейчас компания называется МТС Live), но стороны не сошлись по цене и сути сделки.