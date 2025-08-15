«Начинается мероприятие с коллективного похода на колоритный местный рынок»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие виды интерактива люксовые отели предлагают для семейного отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Не знаю, как ваши дети, а мои очень любят разнообразные мастер-классы по приготовлению еды. И, что не может не радовать любого родителя, приготовив еду, они потом ее радостно и с аппетитом съедают. Поэтому давайте сегодня поговорим о необычных кулинарных мастер-классах, которые предлагают детям люксовые отели. Чаще всего в гостиницах стараются не усложнять и делают ставку на один из беспроигрышных вариантов. Первый — готовить детскую классику вроде пиццы. Второй — готовить из местных ингредиентов блюда, связанные с локальными традициями. Это, конечно, больше реклама для родителей, но дети тоже остаются довольны. Более оригинальные сочетают опыт готовки с опытом сбора ингредиентов. У ряда отелей сейчас есть свои небольшие сады и огороды, например, у Ritz-Carlton на Канарских островах. Их детские мастер-классы начинаются с того, что маленькие шеф-повара идут в сад и лично собирают ингредиенты своих будущих блюд.

Опыт, который интересен, в том числе семьям с детьми, предлагал пражский Four Seasons. В нем можно было не просто оказаться на кухне ресторана и приготовить интересные блюда, но и сначала сходить с корзинами на знаменитый местный рынок в сопровождении шеф-повара. Это, пожалуй, самая интересная часть. Предлагают такое не только в сетевых отелях: аналогичный опыту нас был и в небольшом отеле Little Riverside в Хойане. Их мастер-класс для семей начинается с коллективного похода на очень колоритный местный рынок. Лично меня удивило и порадовало, что мой тогда пятилетний сын действительно приготовил три полноценных блюда, а не, как это часто бывает на детских мастер-классах, соединил несколько заранее нарезанных и отваренных ингредиентов за десять минут.

Анна Минакова