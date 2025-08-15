В Удмуртии проверят ехавших пять часов к мальчику из Казани врачей

СУ СКР по Удмуртской Республике организовал доследственную проверку после публикации в соцсетях о несвоевременном приезде врачей скорой помощи к мальчику из Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Удмуртии проведут проверку ехавших к мальчику из Казани пять часов врачей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Удмуртии проведут проверку ехавших к мальчику из Казани пять часов врачей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что скорая помощь приехала к несовершеннолетнему спустя пять часов. Мальчик прибыл в Ижевск из Казани для участия в сборах пловцов. У подростка была температура 39,7, во время ожидания врачей наставники решили дать ребенку жаропонижающее. Уточнялось, что прибывшие врачи не поставили спортсмену предварительного диагноза, объяснив ситуацию проблемами с иммунитетом, после чего отправились фотографироваться у бассейна.

Диана Соловьёва