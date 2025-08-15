Коммерсанта из Дзержинска осудят за причинение вреда сбытовой компании

В Дзержинский городской суд направлено уголовное дело в отношении директора фирмы, обвиненного в причинении имущественного вреда и незаконном образовании юрлица. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела, в 2011 году фигурант заключил договор с гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе (им является «ТНС Энерго НН»), обязавшись оплачивать услуги по поставке электричества и мощности. В 2019 году компания выставила ему счет на 6,7 млн руб. Однако обвиняемый решил не платить и перечислил поставщику лишь 1 млн руб., а остальные средства, полученные от арендаторов в счет оплаты электроэнергии, присвоил, полагает следствие.

Чтобы уйти от ответственности, коммерсант оформил подставное лицо генеральным директором фирмы за 1,5 тыс. руб. Для возмещения ущерба суд арестовал земельный участок и дом обвиняемого стоимостью 11 млн руб.

Владимир Зубарев