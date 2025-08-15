Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какой процент от всего предложения жилья в Москве составляют лоты на высоких этажах с эффектной панорамой.

Особенный вид из окна повышает стоимость квартиры, а наибольший интерес у потенциальных клиентов вызывает вид на воду. Второй по популярности запрос — прямой вид на парк. Самые престижные и статусные варианты — с видом на деловой квартал «Москва-Сити» и исторический центр. Но видовых квартир в городе не так уж и много, хотя в экспозиции насчитывается почти 300 жилых комплексов, в них предусмотрено более 40,5 тыс. квартир общей площадью более 2,5 млн «квадратов».

По данным исследования экспертов группы компаний «Кортрос», сегодня в столице пятая часть представленных в реализации видовых квартир на высоких этажах (от 37-го этажа и выше) приходится на районы Северо-Западного административного округа. Подобрать жилье с впечатляющим видом из окна в городе можно лишь в 60 проектах. Экспозиция таких лотов составляет около 2,7 тыс. вариантов общей площадью порядка 175 тыс. кв. м. Это не более 7% от всей витрины столицы.

Второе место среди московских административных округов по объему предложения квартир с впечатляющим видом на высоких этажах занял Северо-Восточный округ. Здесь представлено 18% лотов. Третье место у Западного округа — в этой локации сконцентрировано 16% вариантов видовых квартир. Самый скромный выбор квартир с качественными видовыми характеристиками на Юго-Западе, Юго-Востоке и на Востоке. В экспозиции этих округов видовых квартир — 7% и 4% и 1% соответственно.

