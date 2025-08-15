Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о последней работе тюнингового ателье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brabus Фото: Brabus

Казалось бы, все рецепты тюнингового ателье Brabus давно уже известны: расшитый до неимоверного количества лошадиных сил двигатель, побольше карбона в отделке, а цветовая гамма — сочетание черного и красного. Кто-то такое сочетание назовет траурным, но для Brabus это фирменные цвета. Многие пытались и пытаются копировать и цитировать работы компании, начинавшей больше чем полвека назад как небольшая мастерская в опять-таки небольшом немецком городе Ботроп. Но никому не удается настолько быть на слуху и продавать свой товар за такие большие деньги.

А сегодня Brabus занимается не толькоMercedes-Benz и Smart, но и Rolls-Royce, тюнингует мотоциклы, строит скоростные лодки, оформляет салоны бизнес-джетов и вертолетов. Вероятно, все дело в харизме марки, основу которой заложил отец-основатель ателье Бодо Бушман. Его обаянию и энергии можно было только позавидовать, он был открыт миру и умел находить общий язык с самыми разными клиентами. Мой коллега брал у Бушмана интервью три десятка лет назад и попросил вспомнить самый запоминающийся эпизод из опыта общения с российскими клиентами. Основатель Brabus вспомнил, как к нему пришел мастер-приемщик и спросил, что делать: в нише для запасного колеса автомобиля, который привезли в Германию из России на обслуживание, лежал АКСУ — укороченный автомат Калашникова. Такое вот было время.

Самую последнюю новинку от Brabus показали на днях. Это шестиколесный пикап на платформе Gelandewagen. Мотор развивает мощность 800 л. с. Но главная фишка — это, конечно же, кузов. Грузовой отсек оснащен запираемыми ящиками, крепежными рельсами и откидной ступенькой, установлены светодиодные панели для ночной погрузки. Увеличен угол открывания задних дверей, чтобы облегчить посадку и работу с грузом, есть автоматические выдвижные подножки. Автомобиль стоит больше €1 млн, и даже страшно себе представить, что будут грузить в его кузов под покровом ночи.

Дмитрий Гронский