Самый результативный игрок КХЛ прошлого сезона подписал контракт с «Трактором»

Канадский нападающий Джошуа Ливо подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Трактор» из Челябинска, сообщил агент игрока Иван Ботев ТАСС. Ранее, 13 августа, уфимский клуб «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта со спортсменом, хотя в феврале 2025 года стороны заключили новое соглашение на два сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Джошуа Ливо, которому 32 года, был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он набрал 80 очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Спортсмен установил рекорд по числу заброшенных шайб, превзойдя достижение Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года.

В плей-офф Джошуа Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 очков в 14 играх. В 2011 году он был выбран под 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Торонто». Позднее он выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис».

В прошлом сезоне «Трактор» занял первое место в Восточной конференции КХЛ и дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4.