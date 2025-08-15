В Челябинской области назначили заместителя министра финансов

Галину Руденко назначили заместителем министра финансов Челябинской области. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Галине Руденко 55 лет. Она окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 2004 по 2016 год она занимала должности заместителя начальника и начальника отдела правового обеспечения бюджетного планирования юридического управления минфина. С 2016 года возглавляет юридическое управление этого ведомства.