В Татарстане задержали подозреваемого в поджоге машины по заказу из мессенджера

Сотрудники МВД по Татарстану задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Им оказался 24-летний житель Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В дежурную часть отдела поступило заявление о поджоге машины «Шкода Карок» от 38-летней жительницы Пестречинского района. Материальный ущерб составил более 2 млн руб.

Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. Свою вину признал. Установлено, что в одном из мессенджеров задержанному предложили заработать на поджоге определенного автомобиля. За это жителю Липецкой области обещали заплатить 120 тыс. руб. Подозреваемый вылил бензин в отверстие между капотом и лобовым стеклом и поджег машину.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники МВД устанавливают заказчика поджога и его сообщников.

Диана Соловьёва