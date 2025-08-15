Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о несчастном случае, произошедшим с российскими спортсменками Ириной Скворцовой и Надеждой Филиной.

Фото: Эдуард Песов / РИА Новости Фото: Эдуард Песов / РИА Новости

Бобслей — опасный вид спорта, это знают болельщики, это понимают спортсмены. Но в современном мире, буквально помешанном на безопасности, даже эффектные перевороты на скоростных трассах зачастую обходятся без серьезных травм до тех пор, пока в дело не вмешивается человеческий фактор. В 2009-м женская российская двойка — Надежда Филина и Ирина Скворцова — готовилась к очередным стартам в Германии. Их боб перевернулся на трассе из-за ошибки пилотирования. На тренировках такое бывает, не то чтобы это штатная ситуация, но никто не пострадал. И тут происходит непредвиденное. Немецкий арбитр не разобрался в ситуации, и пока девушки были еще внутри желоба, выпустил на трассу другой экипаж, который на скорости 130 км/ч врезался в боб российских спортсменок.

То, что все остались в живых, можно назвать чудом, но Ирина Скворцова получила серьезнейшие травмы, так как приняла на себя основной удар. Она провела полтора месяца в искусственной коме. Врачи немецкой клиники, где она лежала, говорили, что с такими травмами выживает один из ста пациентов. Россиянка перенесла более 50 операций, но передвигаться в итоге смогла только на костылях. О возвращении в спорт не могло быть и речи. В 2014-м спортсменка с трудом преодолела маршрут в 200 м с олимпийским факелом. Арбитра, который совершил ошибку, приговорили к штрафу в €3,6 тыс. К счастью, после судебных разбирательств Ирина Скворцова получила от немецкого Союза бобслея и скелетон, и компенсацию в €650 тыс. Только вот боль, как призналась сама спортсменка, со временем не уходит, она лишь притупляется и будет с ней до конца жизни.

Владимир Осипов