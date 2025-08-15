Директору ульяновской компании за перевод валюты за рубеж грозит до пяти лет колонии

Ульяновской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и передано в Заволжский суд Ульяновска уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном переводе иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, следователи СК на транспорте установили, что в декабре 2021 года обвиняемый, являясь директором организации, незаконно перевел за рубеж в иностранной валюте более 240 тыс. долларов США (18 млн руб.) на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы. Для достижения этой цели он предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, «документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов».

Преступление было выявлено ульяновским таможенным постом Самарской таможни, деятельность которого и контролирует транспортная прокуратура.

По данным источников «Ъ-Волга», близких к правоохранительным органам, речь идет в уголовном деле о Руслане Яфизове, который до февраля 2022 года был директором компании «Строй инвест» (Димитровград Ульяновской области, оптовая торговля стройматериалами). Как пояснил собеседник, директор «Строй инвеста» на самом деле никаких закупок товаров из-за рубежа не делал, «а осуществлял незаконные валютные операции в интересах третьих лиц, чтобы на этом просто заработать».

Андрей Васильев, Ульяновск