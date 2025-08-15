В Самаре полиция разбирается с массовой дракой футболистов-мигрантов на игре РФЛ
В Самаре полиция расследует массовую драку с участием футболистов-мигрантов, произошедшую на матче Российской футбольной лиги. Силовики устанавливают все детали инцидента. Об этом сообщает региональное ГУ МВД,
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Драка произошла 10 августа во время игры между командами Team Young и Estetica в местном спорткомплексе. Игроки Team Young, преимущественно — выходцы из Средней Азии, напали на соперников и избили одного из футболистов.
Дисциплинарная комиссия РФЛ дисквалифицировала шестерых игроков Team Young. Сообщается, что ранее спортсмены проявляли агрессию и неспортивное поведение.