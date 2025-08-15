Вместо социального приюта на Крохалевке откроют детскую школу искусств

Администрация Перми планирует сменить территориальное зонирование на участке по ул. Муромской, 24, где ранее планировался социальный приют. В пустующем здании по этому адресу власти хотят разместить детскую школу искусств, учреждение дополнительного образования и общественный центр. Для этого на участке площадью 8,4 тыс. кв. м предлагается установить зону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 и подзону с нулевым коэффициентом плотности застройки. С таким заявлением мэрия обратилась в комиссию по землепользованию и застройке.

«Администрацией Перми принято решение о капитальном ремонте здания. В настоящее время проходит процедура заключения контракта между УКСом (управление капитального строительства.— «Ъ-Прикамье») и администрацией города»,— пояснила представитель регионального минимущества на недавнем заседании комиссии 14 августа. По словам председателя комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатного советника губернатора по строительству Павла Черепанова, ранее городские власти планировали включить объект на ул. Муромской, 24, в план приватизации и продать на торгах. Но потом здание решили вовлечь в иную деятельность. Установление жилой зоны необходимо, чтобы школа искусств, учреждение допобразования и общественный центр могли одновременно разместиться в здании. Запрет жилой застройки на участок накладывает нулевой коэффициент плотности застройки.

Изначально в здании по ул. Муромской, 24, по информации в СМИ, находился детский сад, затем объект передали в ведение министерства здравоохранения Прикамья. После этого там работал филиал городской клинической поликлиники №5. Затем по этому адресу собирались открыть приют для бездомных с возможностью круглосуточного пребывания. Однако в 2023 году, когда местные жители выступили против этой инициативы, власти решили использовать сооружение для досугового учреждения.