В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания

В Самарской области за период с 8 по 15 августа выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на десяти зонах рекреации. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Так, в число нерекомендуемых для купания вошли самарские волжские пляжи 1-й, 2-й и 4-й очередей набережной, пляж в районе Загородного парка и пляж у спуска на ул. Советской Армии.

В Сергиевском районе показателям не соответствуют пляжи озера Липовое в селе Елшанка и озера Банное в Сергиевске.

В Тольятти не следует купаться на пляже «Волна», а в Сызрани — на пляжах № 1 и № 3 ООО «Экотех».

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве воды.

Алексей Алексеев