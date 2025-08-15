В Новосибирске объявлен тендер на поставку 32 единиц спецтехники за 171 млн руб.

«Городской центр организации дорожного движения» Новосибирска объявил тендер на поставку спецтехники для дорожно-благоустроительного комплекса. Начальная стоимость контракта составляет 171,6 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 августа, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, победителю аукциона необходимо поставить восемь ковшовых погрузчиков, 11 транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, 11 автосамосвалов, а также два фрезерных рабочих крана. Срок поставки техники установлен до 30 ноября 2025 года.

Поставщик обязан предоставить гарантию сроком на один год с момента подписания контракта.

В конце июня этого года департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщил, что власти выделили 504 млн руб. на приобретение 55 единиц спецтехники. В ведомстве тогда пояснили, что планируется закупить подметально-вакуумные машины, самосвалы, мини-погрузчики, тракторы, бульдозеры, снегопогрузчики, заливщики швов и дорожные фрезы, а также кохеры.

