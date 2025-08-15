В Армении заявили о демонтаже 25 советских памятников в Карабахе

В столице Нагорного Карабаха городе Ханкенди (бывший Степанакерт) снесли 25 памятников и бюстов историческим личностям и военнослужащим, заявило армянское Агентство по развитию культуры и туризма Арцаха. Судьба монументов неизвестна — их могли как просто демонтировать и увезти, так и уничтожить. Агентство полагает, что власти Азербайджана выбрали второй вариант.

«Этот факт был подтвержден анализом спутниковых фотографий Google Планета Земля и публикациями, размещенными в азербайджанских социальных сетях»,— написали представители агентства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Утверждается, что были снесены памятники как героям Великой Отечественной войны: летчику-асу Нельсону Степаняну, адмиралу Ивану Исакову, маршалу Оганесу Баграмяну,— так и деятелям культуры: живописцу Ивану Айвазовскому, писателю Хачатуру Абовяну, актеру и режиссеру Ваграму Папазяну и другим.

По информации агентства, также был снесен памятник академику Андрею Сахарову. Статуя была перевезена в Карабах из Москвы в 2022 году, сообщал тогда РБК.

Агентство отмечает, что ценность этих памятников обусловлена не только их историко-культурным значением, но и авторством. Среди создателей есть как армянские мастера, так и скульпторы с международным признанием, в том числе российские — Салават Щербаков и Григорий Потоцкий.