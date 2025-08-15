Подозреваемый в убийстве судьи Ветлугина в Камышине признал вину

В Камышине Волгоградской области задержан и признал вину в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина местный житель Сергей Кибальников. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Тело Василия Ветлугина нашли у здания Камышинского городского суда с огнестрельными и колото-ножевыми ранениями. По данным СМИ, нападавший сначала выстрелил в судью, затем причинил ему серьезные травмы. Источники утверждают, что причиной стала ревность — супруга фигуранта Елена Кибальникова последние несколько лет работала секретарем покойного cудьи.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия.

Никита Маркелов