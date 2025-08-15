Когда кабель висит незаконно: что стоит за интернетом на чужих опорах

Вопрос связи – это не только скорость интернета. Почему самовольное размещение оптоволокна на опорах линий электропередачи стало системной проблемой и как с ней намерены бороться энергетики.



Фото: воронежский филиал «Россети Центр»

Недобросовестные операторы связи: «Повесили – и забыли»

В последние годы в регионах России стало массовой практикой: провайдеры монтируют свои волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) без разрешений, согласований, договоров. То есть — незаконно. На первый взгляд, кабель тонкий, никому не мешает, зато интернет приходит даже в отдалённые деревни. Но это мина замедленного действия.

Опоры ЛЭП – не универсальные мачты, на которые можно вешать всё подряд. Это объекты критической инфраструктуры, и любое вмешательство в их работу без контроля может привести к нештатным ситуациям, а в худшем случае – к трагедиям.

34 439 нарушений за полгода

По данным воронежского филиала «Россети Центр», за первые шесть месяцев текущего года в регионе выявлено 34 439 точек незаконного размещения ВОЛС. Это десятки ЛЭП, на которые интернет-провайдеры самовольно повесили кабель. И это только то, что уже зафиксировано.

«Мы видим системное пренебрежение процедурами: проекты не согласовываются, линии не обесточиваются во время монтажа, а работу выполняет неподготовленный персонал. Это прямое нарушение правил техники безопасности», – объясняет директор филиала Вячеслав Антонов

Как должно быть по закону

Чтобы разместить ВОЛС на объектах электросетевой инфраструктуры, оператор связи обязан:

обратиться в электросетевую компанию, получить технические условия, заключить договор, пройти инструктаж, согласовать монтажные работы.

И только затем приступать к монтажу — с соблюдением всех норм безопасности.

«Мы не против сотрудничества. Мы за закон и безопасность. И когда оператор работает по правилам – всё возможно. Но когда начинают «экономить» за счёт безопасности – это уже не про интернет, а про угрозу жизни», – подчёркивает представитель компании.

Возможный выход

Заключая договор, сдавая в аренду свое имущество операторам беспроводной связи, электросетевая компания принимает на себя обязательства обеспечивать сохранность ВОЛС от посягательств третьих лиц, а при ремонте или реконструкции сетей за свой счет демонтировать и переносить воздушные оптоволоконные линии связи.

Хорошо, если на опорах ЛЭП размещены линии связи только одного провайдера, а если их несколько? Необходимость заниматься сторонним оборудованием во время ремонтных или восстановительных работ увеличивает время перерыва в электроснабжении, и тут уже речь идет об интересах потребителей.

Развитие цифровых сервисов не должно идти вразрез с вопросами безопасности и законности. Порядок на опорах — это не бюрократия, а фундамент надёжности всей энергетической системы. А значит, вопрос, который касается каждого.