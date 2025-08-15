«ВЫБОР» снизил базовые ставки по ипотеке до 13,9% на весь период кредитования
при покупке квартиры в строящихся позициях ЖК «Яблоневые сады»
Девелопер субсидирует базовую ипотечную программу банка-партнера – ПАО Сбербанк. Ставка по ипотеке от 13,9% на весь период кредитования доступна при покупке квартиры в строящихся позициях ЖК «Яблоневые сады».
Фото: ООО СЗ «ВЫБОР-ЗАПАД»
Первоначальный взнос – от 20,1%. Обязательное условие – подписание ипотечного договора в ПАО Сбербанк в период действия специального предложения – до 27 августа 2025 года.
Город-парк «Яблоневые сады» – № 1 в актуальном рейтинге ЕРЗ «ТОП новостроек»*. Что его отличает:
- планировки без лишних стен и углов, в том числе евроформата;
- зелёные дворы без машин;
- стильное благоустройство с продуманным зонированием территории;
- школы и детские сады, мегаполиклиника и спортивные центры, бытовые сервисы в шаговой доступности;
- удобная локация – 15 минут до центра города.
Стильные входные группы, авторская архитектура с подсветкой, ландшафтный дизайн, уютные зоны отдыха и разные игровые пространства – всё это становится реальностью для жителей ЖК «Яблоневые сады».
Ещё один аргумент в пользу города-парка – открытие в этом районе современного детского сада на 600 мест. Для малышей предусмотрены музыкальные и спортивные залы, сенсорные комнаты, лаборатория, творческие мастерские, библиотека – всё как у взрослых. В сентябре на территории жилого квартала откроется новая школа. Образовательный центр «Траектория» рассчитан на 1575 учеников.
Фото: ООО СЗ «ВЫБОР-ЗАПАД»
В компании «ВЫБОР» существует удобная опция для клиентов – услуга собственного менеджера по ипотечному кредитованию. Специалист обеспечит вам комфортные условия получения кредита и будет рядом на каждом этапе, возьмет на себя все взаимодействие с банком: проконсультирует относительно действующих ставок, проинформирует о текущих акциях банков-партнеров, озвучит список необходимых документов, подберет максимально выгодные условия кредитования и сделает полный расчет платежей.
Специальные условия не суммируются с другими акциями и спецпредложениями.
Предложение ограничено, действует до 27 августа 2025 г.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия и сроки проведения акции.
Подробнее с условиями, а также списком квартир можно ознакомиться на сайте, по телефону 8 (800) 300-76-75 и в офисе продаж: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 19.
ЖК «Яблоневые сады». Поз 14.1, поз. 14.2, поз. 14.3, поз. 14.4 расположены по адресу: г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б. Застройщик - ООО СЗ «ВЫБОР-ЗАПАД». ОГРН 1193668017575.
ПАО Сбербанк
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 20,513% ДО 21,712%.
Ставка от 13,9 % годовых на весь срок, доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ – партнера Банка: компании «ВЫБОР», на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения.
Изучите все условия кредита (займа), включая информацию о возможных дополнительных расходах
Предложение действительно в период с 05.08.2025 по 27.08.2025 г. вкл. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Реклама. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
*ЖК «Яблоневые сады» – №1 в рейтинге портала ЕРЗ.РФ на 01.08.2025 среди домов повышенной этажности в классе эконом.
ООО СЗ «ВЫБОР-ВОСТОК», ИНН 3662275073
