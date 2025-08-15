В России выросло число поисковых запросов о кредитах на образование

Этим летом россияне стали чаще интересоваться в Рунете поступлением в университеты: поисковых запросов о вузах стало больше на 16–22% по сравнению с прошлым годом. Одновременно увеличилось и число запросов о кредитах на образование — в июле оно выросло в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют данные аналитики темы «Финансы» поиска «Яндекса» (есть у «Ъ»).

Чаще всего пользователи интересовались проходными баллами (+9% по сравнению с показателем 2024 года), вузами (+22%) и поступлением в целом (+16%). При сравнении с показателями 2021 года рост интереса к данным темам достигает 30%. При этом интерес к рейтингам вузов и спискам поступающих снизился (--19% к прошлому году и --15% к 2021-му). Аналитики считают, что это указывает на смену приоритетов у абитуриентов: их больше интересует выбор направления, процедуры сбора документов, проходные баллы.

Также растет число запросов на тему «образовательный кредит», «кредит на образование», «кредит на учебу». Доля таких запросов оказалась почти в 1,5 раза выше, чем в 2023 году, и в три раза выше, чем в 2019-м. Среди городов-миллионников наибольший интерес к образовательным кредитам демонстрируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Наименьшая активность по теме зафиксирована в Самаре (доля таких запросов на 30% ниже среднего). Также ниже средних значений интерес к образовательным кредитам в Перми (на 25%) и Ростове-на-Дону (на 20%).