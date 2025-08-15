«Азот» организовал выездное заседание круглого стола

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» организовал выездное заседание круглого стола «Экологическая трибуна». По инициативе предприятия событие состоялось в традиционном формате «зеленый пикник».

Мероприятие прошло в музее «Усадьба Голицына» в Усолье. Участниками стали представители экологических служб промышленных предприятий, администрации города Березники, общественники и представители СМИ.

В рамках встречи присутствующим представили новый порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду в рамках хозяйственной и иной деятельности, а также изложили доклад о плане мероприятий экологической направленности на 2026 год.

Филиал «Азот» презентовал экологический отчет за прошедший год. На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2024 году предприятие направило почти 2 млрд рублей.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по экологии, начальник отдела экологии:

Для филиала «Азот» важно не только соблюдать экологическое законодательство, но и активно делиться своим опытом и достигнутыми результатами в сфере совершенствования природоохранной деятельности. Только совместными усилиями бизнеса, власти и общества можно сделать наш регион чище и безопаснее для проживания в нем будущих поколений.

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2024 году филиал «Азот» направил 1 млрд 937 млн рублей. Это позволило, в частности, ввести в эксплуатацию современные технологические установки и системы очистки, провести утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, провести обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности. Также около 285 млн рублей было направлено на мероприятия по повышению надежности электроснабжения и энергоэффективности.

