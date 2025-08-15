«Трамп будет лебезить перед кремлевским лидером»

Российско-американский саммит на Аляске — главная тема, обсуждаемая в мире. Эксперты говорят о том, с чем и зачем едут делегации, размышляют, как пройдет саммит и чем он закончится. Большинство соглашается с тем, что Россия уже в выигрыше независимо от исхода личной встречи президентов Путина и Трампа.

Путин льстит Трампу, а американский лидер смягчает ожидания от саммита

Стремление Путина использовать обаяние перед тем, как он прибыл на американскую землю для личной встречи с американским президентом в пятницу, имело своей целью свести войну — самый смертоносный конфликт в Европе за несколько десятилетий — к всего лишь одной частности на пути к восстановлению связей между Вашингтоном и Москвой. Трамп, однако, стремился снизить градус надежд на прорыв, отчасти оставаясь задетым встречей с Путиным во время своего первого срока, которая воспринималась как конфуз американского президента.

Россия хочет нового мирового порядка

Таков тон всех заявлений российского руководства с первой встречи делегаций России и нового американского руководства вскоре после вступления на пост Дональда Трампа: Украина — только часть нового начала российско-американских отношений, которые должны привести к новому мировому порядку. Цели Москвы отражаются и в составе российской делегации. Помимо Ушакова и министра иностранных дел Лаврова Путина будут сопровождать министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава государственного Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

С Аляски с любовью

Призраки Мюнхена и Ялты… должны бродить по Аляске… Российский лидер все еще должен убедить американского президента прочесть карты Украины так, как он сам их читает… Путин уже пересек одну красную черту с Трампом, за что другие давно поплатились бы… (Он.— “Ъ”) унизил Трампа. Практически всякий раз, когда американский президент просил Путина о прекращении огня, российские атаки… усиливались уже на следующий день… Это ранило тщеславие Трампа… Но против этого в пользу Путина играют два фактора, имеющих для Украины экзистенциальное значение. Первый — то, что Трамп намного сильнее, чем Путин, хочет договориться… Второе преимущество Путина — невежество Трампа. В Ялте у Франклина Рузвельта были Уинстон Черчилль и Гарри Хопкинс. Но Сталин все равно получил то, что хотел. Теодор Рузвельт как-то сказал, что американские президенты должны говорить тихо, а в руке держать большую палку. Трамп говорит громко, а размахивает макарониной. У Путина есть все основания для оптимизма в пятницу.

Саммит на Аляске: Владимир Путин надеется убедить Дональда Трампа «бросить» Украину

Российский президент может предложить своему коллеге «дорожную карту» по прекращению огня с условиями, неприемлемыми как для Киева, так и для европейцев. Сам факт того, что американцы все еще готовы принять его, разговаривать с ним и вести переговоры, уже является большим достижением для Путина.

«Он станет моим новым лучшим другом?» — Дональд Трамп с самого начала стремился к сближению с Путиным

У многих остаются подозрения: стал ли Дональд Трамп президентом в 2017 году по милости Путина и остается ли он таковым и сейчас? Сейчас, когда лидеры двух стран встречаются на Аляске для двустороннего саммита, этот вопрос встает с новой остротой. Есть опасения, что Трамп будет лебезить перед кремлевским лидером и заключит гнилую сделку за спиной украинцев. Правда, недавно Трамп прямо высказывался против него. Видимо, прежний энтузиазм в какой-то момент улетучился.

Он пригрозил российскому лидеру санкциями. Тот сохранил спокойствие. И вот теперь вознагражден приглашением на Аляску: он получил возможность сфотографироваться с Трампом на американской земле. Как минимум на первый взгляд это выглядит так: Трамп у Путина в кармане. Или же Трамп прекрасно понимает, что делает? Тем не менее складывается впечатление, что американский президент ведет себя с Путиным странно скованно. Он иногда лает, но не кусает. Стоит ли за его симпатиями к России что-то большее?

Чего ожидать от предстоящей встречи Трампа и Путина на Аляске

Перспективы прорыва остаются сомнительными, так как два лидера подходят к переговорам с совершенно разных позиций. Даже если Трамп и Путин договорятся по общим принципам, достичь работающего прекращения огня будет трудно. Прекращение боевых действий требует соглашения об отводе войск, гарантиях безопасности и будущем статусе спорных регионов — вопросах, которые не удается решить с начала конфликта в 2022 году. Как предупреждают эксперты, без ясных механизмов обеспечения перемирие может быстро развалиться.

Поможет ли саммит на Аляске продвинуться к разрешению кризиса на Украине или закрепит хрупкую патовую ситуацию, будет зависеть от того, смогут ли лидеры преодолеть глубокие разногласия. При ужесточении позиций и нехватке доверия прекращение огня, даже если оно будет достигнуто, будет непростым.

