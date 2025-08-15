Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд продлил конкурсное производство в отношении одного из банков Нальчика

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии продлил на полгода конкурсное производство в отношении ООО КБ «Бум-банк», зарегистрированного в Нальчике. Информацию об этом опубликовали в картотеке суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначили на 26 января 2026 года. Управляющему нужно предоставить документы по реализации имущества должника и протокол собрания кредиторов, а также завершить процедуру конкурсного производстваа.

В июне 2018 года Центробанк отобрал лицензию у «Бум-банка», а в следующем месяцев банк обанкротился, в отношении него открыли конкурсное производство.

Мария Хоперская

