В Ярославской области оцифруют Селифонтовское кладбище

Ярославская служба городских кладбищ занимается поиском подрядной организации для формирования и наполнения электронно-цифровой базы данных мест захоронений на территории Селифонтовского кладбища. В системе «ЕИС Закупки» указано, что торги состоятся 19 августа.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Подрядчик должен будет собрать данные о местах захоронений, в том числе бесхозных, с помощью источников, предоставленных заказчиком, а также самостоятельно на территории кладбища. Также в состав работ входит оценка свободных земель. Начальная цена контракта определена в 245 тыс. руб. На проведение работ дается 45 дней с даты заключения контракта.

Ранее было оцифровано Осташинское кладбище. На модели кладбища обозначены все существующие захоронения, любое из которых можно найти по имени усопшего. Следом власти заключили контракты на цифровизацию Леонтьевского и Игнатовского кладбищ. Также ведется поиск подрядчика для кладбища Норское.

Алла Чижова