В Казахстане задержан водитель, умышленно въехавший в толпу в Новосибирске

Правоохранительными органами Казахстана задержан водитель самосвала, пытавшийся задавить пешеходов в Новосибирске. Обвиняемый, заочный арест которого санкционировал Кировский райсуд Новосибирска, был задержан в Астане, откуда планировал скрыться в Азербайджане, рассказали в прокуратуре Новосибирской области. Российские власти инициируют процедуру его экстрадиции в Россию.

Как указывается в материалах уголовного дела, 10 августа водитель самосвала Эльчин Джаннатов, сдавая задом, попытался въехать в группу людей, которые находились рядом с кафе «У дороги» в Кировском районе. Через несколько секунд он повторил попытку. Жертв удалось избежать, потому что люди успели увернуться или разбежаться в разные стороны. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Водитель грузовика скрылся, и его объявили в розыск. Управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ст. 105 УК РФ). 12 августа Кировский райсуд Новосибирска вынес постановление о заочном аресте Эльчина Джаннатова. «С учетом того, что предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, направленного против жизни и здоровья личности, обвиняемый является гражданином иностранного государства, находится в межгосударственном розыске, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца»,— говорится в судебном решении.

Илья Николаев