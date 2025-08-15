«Проблемы на старте сезона не только у "Спартака" и "Зенита"»

В рамках пятого тура РПЛ болельщиков ждет сразу два матча с яркими вывесками: «Спартак»—«Зенит» и «Динамо»—ЦСКА. «Локомотив», который сейчас возглавят турнирную таблицу, сыграет в Калининграде с «Балтикой». Шансы команд перед стартом тура оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Чемпионат страны по футболу не успел начаться, а в «Спартаке» снова звучит вечная музыка скандалов и традиционные разговоры об отставке тренера. Но, как это ни странно, подобная турбулентность не произвела впечатления на букмекеров. Конечно, «Зенит» по старой привычке остается фаворитом, но разброс в коэффициентах серьезным не назовешь. В «Лиге Ставок» победа гостей идет за 2,4, а успех народной команды можно взять чуть выше 3. Ставка на ничью увеличит сумму выигрыша в 3,5 раза. Понято, что «Зенит» сейчас далек от идеальной формы, и восьмое место в турнирной таблице говорит об этом красноречиво. Но победителя в этой встречи сейчас предсказать невозможно, уверен комментатор предстоящего дерби двух столиц Александр Аксенов: «"Спартак" ведь абсолютно непредсказуемая команда. Она может выстрелить и показать гениальный футбол, а может развалиться и допустить кучу ошибок. Что будет в этом матче? Не представляю. В первую очередь мы, наверное, увидим эмоции. Какое будет качество футбола? Пока это вопрос. Но матч крайне интересный».

Стоит обратить внимание на то, как нервничает главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Он то сражается со скамейкой, на которой сидит, то провоцирует драку игроков соперника. И даже журналистов пытается уличить во лжи: «Мне нет дела до слухов про увольнение. У меня не было разговора с клубом, ультиматумов. Я всегда принимаю критику, но вам должно быть стыдно, что вы пишете ложь». Но даже после таких эмоциональных всплесков букмекеры считают, что «Спартак» будет бороться за медали. В «Лиге Ставок» коэффициент на попадание красно-белых в тройку составляет 2,75. Так что подобное развитие событий вполне вероятно.

К слову, «Зенит», несмотря на сложности, возглавляет список соискателей на золото. В «Лиге Ставок» пари на такой исход можно взять с коэффициентом 2,6. Все-таки состав у клуба из Санкт-Петербурга самый сильный в РПЛ, да и столетие в случае чего переносить будет уже некуда. Что же касается игровых проблем «Зенита», то их четко обозначил главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, который смог одолеть команду Сергея Семака: «Мы знаем, что "Зенит" практически уже второй год играет медленно, позиционные атаки постоянные, поэтому мы не дали им разогнаться».

Но проблемы на старте сезона не только у «Спартака» и «Зенита». Московское «Динамо» тоже показывает, мягко говоря, не тот футбол, которого ждали от команды, приглашая главным тренером Валерия Карпина. ЦСКА же, наоборот, стартовал прилично, и даже неуступчивый «Рубин» обыграл крупно. Но, несмотря на все эти факты, букмекеры фаворита в матче «Динамо»—ЦСКА не видят. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу бело-голубых 2,65, а на успех армейцев 2,85 — стоит задуматься. Так же, несмотря на все подвиги «Локомотива», паритет в коэффициентах перед матчем железнодорожников и калининградской «Балтики». Последняя на старте сезона вообще удивляет результатами. Правда, футбольный эксперт Дмитрий Булыкин считает, что это ненадолго: «Это, конечно, временные ситуации в начале сезона, они всегда возникают.

"Балтика" еще поймет чуть позже, где она находится, и опустится на свое место. А вот все остальные, у кого хороший состав, подтянутся и будут бороться за медали».

Матч «Балтика»—«Локомотив» откроет программу пятого тура в субботу, но в этот день главным блюдом будет игра «Спартак»—«Зенит». Именно ее в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Стартовый свиток прозвучит в 17:30. А в воскресенье в 18:00, также бесплатно, смотрим встречу «Динамо»—ЦСКА.