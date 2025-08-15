«Кубань Кредит» профинансировал АПК СКФО на 6,7 млрд рублей

Банк «Кубань Кредит» профинансировал агропромышленный комплекс Северо-Кавказского федерального округа на 6,7 млрд руб. Об этом сообщила Юлия Сафонова, заместитель директора по корпоративному бизнесу банка, на круглом столе «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов», организованном «Ъ-Кавказ» в Минеральных Водах.

Общий объем финансирования банка на территории СКФО составил около 7,5 млрд руб. Из этой суммы 2,9 млрд руб. направлено на инвестиционные проекты. Кредитование охватило примерно 29 клиентов. За отчетный период банк заключил 52 новых договора, что в 2,2 раза превышает показатели прошлого года.

«Мы видим инвестиционный потенциал и желание бизнеса не только агропромышленного, но и в туризме и производстве. Все говорят, что каждому нужна доля субсидированного кредита. Слишком высока доля расходов, и поэтому без помощи государства бизнесу сложно выживать»,— отметила Юлия Сафонова.

Для развития сети и приближения к аграриям банк с 2022 года принял решение о расширении присутствия в Пятигорске. Выбор этих территорий обусловлен стремлением стать доступнее для сельхозпроизводителей.

Тат Гаспарян