ФК «Пари НН» одержал первую победу в сезоне

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» обыграл «Ростов» в домашнем матче Кубка России. Встреча прошла в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена», так как нижегородский стадион «Совкомбанк Арена» закрыт на ремонт. По итогам матча счет составил 1:0.

Главный тренер ФК «Пари НН» Алексей Шпилевский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главный тренер ФК «Пари НН» Алексей Шпилевский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это вторая встреча команд за последние несколько дней. В матче Российской премьер-лиги 10 августа нижегородский клуб проиграл ростовчанам 0:1.

Для нижегородцев победа на «Ростовом» стала первой в новом сезоне. До этого команда проиграла пять матчей.

«Ребята наконец-то получили то, что давно заслуживали. Это должно было произойти раньше. Но, как говорится, лучше сегодня, чем никогда. Не буду обсуждать, что не понравилось в матче. Сейчас не та ситуация и не то время. Нам нужно восстановиться, проанализировать прошедший матч и готовиться к следующему»,— заявил по итогам мачта главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский.

Андрей Репин